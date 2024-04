Pioppi da abbattere: "Sono a rischio caduta"

L’intervento è necessario, prima di tutto la sicurezza dei cittadini, per questo i pioppi cipressini che incorniciano lo storico viale che conduce al santuario della Madonna della Ghianda a Mezzana di Somma Lombardo dovranno essere abbattuti . Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente sommese Edoardo Piantanida Chiesa. "Spiace a tutti – dice - il rischio che cadano è troppo alto". I lavori, spesa prevista 80 mila euro, saranno effettuati prima dell’estate, anticipando i forti temporali estivi che purtroppo, come si è visto lo scorso anno, portano disagi, danni e pericoli con la caduta di alberi. Già alcuni mesi fa anche l’agronomo Andrea Tovaglieri aveva parlato di situazione problematica per i pioppi. Una volta abbattuti si procederà con la piantumazione di esemplari già abbastanza grandi di quercia piramidale. R.F.