Legnano, l’ultimo saluto a Pietro e Marisa Cozzi: il rombo delle Alfa sul sagrato della basilica

Legnano (Milano), 9 settembre 2023 – La basilica di San Magno riempita a dismisura da amici e conoscenti, il saluto commovente ai genitori dei due figli, Roberto ed Elisabetta, e sul sagrato della piazza centrale della città, quando la cerimonia funebre si è conclusa, gli alfisti che hanno acceso i motori delle loro auto facendole rombare come ultimo saluto a Pietro Cozzi e Marisa Agliati. Si è consumato così l’addio della città di Legnano all’imprenditore legnanese, morto in un incidente stradale martedì scorso sull’autostrada A26 mentre con la moglie rientrava in città.

La cerimonia funebre è stata celebrata da Monsignor Angelo Cairati, che nel suo ricordo di Pietro Cozzi si è soffermato prima sul profondo legame che ha tenuto insieme la coppia per 60 anni di matrimonio e poi sulla generosità dell’uomo, sull’ottimismo e sulla capacità di “rompere le scatole” di Pietro per ottenere ciò che serviva per fare del bene.

Estremamente toccante l’ultimo saluto dei due figli della coppia, Roberto ed Elisabetta, che con le loro parole sono riusciti a fornire la dimensione più intima del rapporto con i genitori. Intanto, tale è stato l'affetto degli amici e degli appassionati che, per volere di Elisabetta Cozzi e in ricordo di Pietro e Marisa, il Museo Fratelli Cozzi di viale Toselli, creatura prediletta dell’imprenditore, resterà oggi aperto a tutti a partire dal termine dei funerali e fino alle 17.