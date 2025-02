Piano del traffico. Tuona l’opposizione: "Proposte cestinate"

Le osservazioni al Pgtu sono state cestinate e anche questa volta la maggioranza che governa la città ha dimostrato la sua arroganza e il suo disinteresse per la legalità e per la partecipazione dei cittadini": anche in questa occasione il consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana, ha scelto di non usare mezzi termini per esprimere la sua posizione sull’iter del Piano generale del traffico urbano, documento che passerà in aula il prossimo 20 febbraio dopo un ritardo determinato dalla mancanza di alcuni elementi nella documentazione consegnata ai consiglieri. Brumana nel suo ennesimo attacco alla maggioranza parte dal lontano, spiegando come la direttiva del Ministero disponga che "il Consiglio comunale deliberi sulla proposta di piano e sulle eventuali osservazioni presentate": passaggio che, a detta del consigliere, viene in gran parte negato a causa dalle scelte della maggioranza.

"La Giunta ha predisposto la delibera da sottoporre al Consiglio comunale per l’adozione definitiva - spiega Brumana, sottolineando e specificando cosa arriverà in aula la prossima settimana - , nella quale però non si prevede il voto del Consiglio sulle osservazioni, come stabiliscono le direttive ministeriali, ma solo sulle controdeduzioni predisposte dal Centro studi Pim, che aveva elaborato il piano. Soprattutto, la Giunta si è permessa di cestinare ben 64 osservazioni, che non ha ritenuto meritevoli di considerazione e che pertanto non verranno nemmeno portate al Consiglio". Ovviamente la questione è stata sollevata anche nella riunione dei capigruppo, durante la quale Brumana ha contestato la decisione della maggioranza ritenendo assurde le motivazioni che hanno portato a “cestinare” preventivamente gran parte delle osservazioni ritenute "reiterative dei contenuti del Pgtu" oppure relative ad altri piani diversi dal Pgtu o inerenti fasi di successiva progettazione di dettaglio.