Legnano, il nuovo Piano di Governo del Territorio ora è realtà

Legnano, 11 settembre 2024 - È entrato in vigore il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Legnano, la cui approvazione definitiva è stata pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Questo segna la conclusione di un iter iniziato nel 2021 dall’amministrazione comunale e culminato lo scorso 12 giugno con l’approvazione da parte del consiglio comunale.

La pubblicazione sul BURL sostituisce integralmente il precedente PGT e pone fine al cosiddetto "periodo di salvaguardia", che limitava gli interventi urbanistici ed edilizi alle norme più restrittive tra il vecchio e il nuovo piano. Da ora in poi, tutte le pratiche di trasformazione del territorio dovranno rispettare il nuovo documento, che introduce anche incentivi per favorire lo sviluppo.

L’assessora

"L'approvazione del PGT coincide con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, un segnale positivo per la città spiega l'assessore Lorena Fedeli -. Ora Legnano ha tutti gli strumenti normativi per rilanciarsi dal punto di vista urbanistico e delineare il proprio futuro. Questo PGT, a differenza dei precedenti, non stabilisce in modo rigido cosa fare, ma specifica cosa non si può fare, lasciando maggior libertà agli operatori di progettare all'interno delle linee guida. Inoltre, per la prima volta il documento tiene conto delle esigenze della città emerse dagli incontri pubblici, facilitando il lavoro degli operatori, che potranno intervenire in base a indicazioni chiare ma flessibili”.

Novità

Un’altra novità del PGT riguarda la possibilità per gli operatori di scegliere tra due modalità di intervento: applicare gli indici volumetrici o utilizzare gli incentivi, sia in ambito residenziale che produttivo, superando i limiti degli indici in cambio di benefici pubblici e miglior qualità dei progetti. "Questo PGT stimola la progettualità, mettendo in relazione gli interventi privati con le necessità pubbliche - ha aggiunto Fedeli -: offre opportunità per una rigenerazione urbana diffusa, estendibile a tutta la città e non solo alle aree dismesse”. Un'ulteriore innovazione è il servizio online che permette di consultare il PGT tramite un software GIS, consentendo di verificare qualsiasi punto del territorio comunale. Per illustrare il funzionamento del nuovo strumento, è previsto un incontro con i professionisti del settore il 1° ottobre.