Per un mondo Stem senza limiti di genere

Lunedì Abbiategrasso ospita una tappa del tour nazionale “Dateci Spazio – Il futuro senza limiti di genere“, progetto didattico nato per portare nelle scuole superiori una riflessione concreta sugli stereotipi di genere nel mondo STEM e promuovere l’empowerment femminile attraverso formazione e consapevolezza. Oltre cento studenti abbiatensi parteciperanno alla giornata formativa con esperti in laboratori e attività promosse da MiAssumo, Parole O_Stili e NTT Data. L’obiettivo, contrastare convinzioni ancora troppo diffuse, come "le donne sono più adatte ai ruoli di cura" o "i ragazzi sono più portati per la matematica", che ancora influenzano percorsi di studio e scelte professionali.

“Dateci Spazio“ vuole ribaltare questi preconcetti, dimostrando con testimonianze di vita reale che le competenze non hanno genere e che scienza, tecnologia, ingegneria e matematica possono essere territori fertili per tutti. Rosy Russo (nella foto), presidente di Parole O_Stili e fondatrice di MiAssumo, sottolinea l’importanza del progetto come "opportunità straordinaria per accompagnare gli studenti nella scoperta delle proprie potenzialità, spingendoli a seguire passioni e talenti senza farsi condizionare da barriere culturali". Una visione condivisa da Cristina Paternoster, responsabile Learning, Talent Growth & DE&I di NTT Data Italia, che ribadisce l’impegno a fornire modelli positivi attraverso le esperienze vissute da giovani professioniste che operano nell’innovazione e tecnologia.

Ch.S.