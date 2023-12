Pellicini guida Fratelli d’Italia. Obiettivo sul territorio: riconquistare Palazzo Estense

Andrea Pellicini (nella foto) è stato confermato alla presidenza provinciale di Fratelli d’Italia a Varese. L’esito era scontato già alla vigilia, essendo la sua una candidatura unica, ma il congresso che si è svolto al Santuccio ha rappresentato in ogni caso un importante momento di confronto interno ed esterno al partito, con ospiti di realtà associative e sindacali come Confapi, Coldiretti, Siulp e Cisl e di altre appartenenze politiche. Non solo i segretari dei partiti alleati di centrodestra, come la Lega, Forza Italia e Lombardia Ideale, ma anche Azione e il Pd, rappresentato dal sindaco di Varese Davide Galimberti. "Quando ci sono questioni per il territorio non devono esserci bandiere di partito – ha detto – c’è la mia disponibilità per portare avanti iniziative comuni".

Proprio la poltrona occupata dall’attuale primo cittadino è uno degli obiettivi principali per Fratelli d’Italia nei prossimi anni: il voto a Varese è lontano (nel 2027), ma la “riconquista“ di Palazzo Estense è stata citata più volte e da più voci tra gli obiettivi del partito a livello locale.

Ben prima, nel 2024, ci sarà una tornata elettorale molto corposa, con un’ottantina di comuni al voto in provincia. Al momento i Fratelli esprimono due sindaci: Emanuele Antonelli a Busto Arsizio, comune più popoloso del Varesotto, e Marco Colombo a Daverio, recente new entry nel partito. Un numero che Pellicini vuole incrementare: "L’obiettivo l’anno prossimo è arrivare ad avere una pattuglia di sindaci importante: dobbiamo passare dalla logica del partito dei vicesindaci al partito dei sindaci".

Nel suo discorso Pellicini ha ricordato la crescita vertiginosa in termini percentuali nell’arco di 10 anni (dal 3 al 30%), attribuendo tutti i meriti a Giorgia Meloni, il cui invito a costruire il partito conservatore sarà accolto sul territorio. "Noi vogliamo costruirlo anche dalle periferie, e quindi anche dalla provincia di Varese partirà forte un lavoro in quest’ottica".

Fratelli d’Italia è un partito che sale anche nei numeri degli iscritti, con circa 900 tesserati in provincia quest’anno, contro i 600 degli anni scorsi. Il prossimo obiettivo è superare quota 1000.

Per tutti loro, in particolare i nuovi meno avvezzi alle liturgie politiche, Pellicini ha espresso una raccomandazione. "Non sarà mai tollerato che si vada sui giornali con un iscritto che prende posizione contro un altro iscritto".

Lorenzo Crespi