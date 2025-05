Biblioteca Spazio 27. Pronte le nuove iniziative. I giovani sono i benvenuti

Dal primo giorno di apertura al pubblico, lunedì 14 aprile, il polo bibliotecario del quartiere Canazza ha registrato circa 500 presenze complessive, di cui un terzo studenti e una sessantina di bambini. Al momento, si contano una ventina di prenotazioni per il servizio di coworking, 280 prestiti effettuati e 32 nuovi utenti iscritti: considerando giorni di chiusura e ponti, mi pare un risultato significativo". A fornire i numeri della biblioteca decentrata, che ha puntato in particolare sul pubblico giovane e ha trovato sede allo Spazio 27/B di via Girardi, è stato ieri mattina l’assessore alla Cultura, Guido Bragato, intervenuto nella struttura da poco riqualificata per presentare la fitta programmazione dei prossimi mesi.

Con lui erano presenti l’assessora alla Comunità inclusiva, Ilaria Maffei, la responsabile della biblioteca, Selene Buia, Stefano Colombo Michela Brugali, rispettivamente delle cooperative Energicamente e Stripes. La prima novità è rappresentata da due sportelli attivi a partire da questa settimana e per tutto il mese di maggio e giugno: Go Europe! Sportello Europa e Percorsi di crescita - Sportello Ascolto, gestiti dalla cooperativa Energicamente. "Go Europe! - Sportello Europa" si rivolge ad adolescenti e giovani alla ricerca di possibilità e opportunità formative offerte dallo scenario europeo, anche in ambiti non inseriti nel canonico percorso scolastico, come lo sport e la cultura. Percorsi di crescita - Sportello Ascolto mette invece al centro la persona, con i suoi punti di forza e le sue fragilità: con psicologhe e pedagogiste si apriranno dialoghi, momenti di confronto e scambio su temi quali il benessere, gli affetti, le paure, per favorire orientamento e motivazione in vista di un futuro più autonomo e responsabile. Entrambi gli sportelli rientrano in Good Times 0.1, un progetto finanziato dal bando regionale La Lombardia è dei giovani.

A maggio, la biblioteca si aprirà poi anche agli utenti più piccoli e alle loro famiglie con letture e laboratori creativi per le fasce 0-3 anni (sabato 24 maggio) e 3-6 anni (mercoledì 21 e 28 maggio, dalle 16.30 alle 18), curati dalla cooperativa Stripes — una proposta che ha già riscosso grande successo nella biblioteca di Mazzafame. Specificamente dedicati ai genitori sono invece i tre incontri sul tema "figli e genitorialità", sempre a cura della cooperativa Stripes, in programma il 6, 13 e 27 maggio alle 18.30.

P.G.