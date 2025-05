Finto incidente ma il raggiro non va a segno

Questa volta il raggiro non è andato a segno. Due truffatori, un uomo e una donna, sono stati colti in flagrante mentre tentavano di estorcere mille euro a un anziano con la classica messa in scena del finto incidente stradale. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Castano Primo, dove l’intervento tempestivo della polizia locale ha permesso di sventare il colpo e bloccare i due malviventi.

La truffa era orchestrata nei minimi dettagli: i due, approfittando della buona fede dell’anziano, avevano simulato un lieve tamponamento, arrivando perfino a segnare la carrozzeria della sua auto con gessetti colorati per rendere più credibile il danno. Poi la richiesta: mille euro in contanti per evitare "problemi con l’assicurazione". Quando l’uomo ha spiegato di non avere con sé quella somma, i due hanno insistito per seguirlo fino a casa.

Ma a quel punto, fortunatamente, è entrata in azione una pattuglia in borghese della polizia locale, già sulle tracce del veicolo sospetto grazie agli alert dei varchi elettronici installati all’ingresso del paese. I due truffatori, alla vista degli agenti, hanno tentato la fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento terminato con il loro fermo. Addosso all’uomo sono stati trovati i gessetti e i pastelli usati per “ritoccare“ l’auto della vittima: tutto è stato posto sotto sequestro.

Grazie alla collaborazione con i carabinieri di Castano Primo, è emerso che l’uomo, pluripregiudicato italiano, era già destinatario di una misura di prevenzione e risultava irreperibile al suo indirizzo di residenza. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per tentata truffa aggravata e sono state richieste nuove misure di prevenzione per entrambi i fermati. I familiari dell’anziano hanno ringraziato le forze dell’ordine.

Christian Sormani