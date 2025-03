Pellegrinaggio a cavallo. Da Campo dei Fiori a Roma

Arriverà a Roma, in piazza San Pietro, il 14 maggio l’Equiraduno dell’Anno Santo, il pellegrinaggio a cavallo che partirà oggi da Varese con 250 cavalli e cavalieri provenienti da diverse regioni. L’iniziativa, promossa da Confagricoltura e dalla Federazione nazionale di prodotto allevamenti equini, è realizzata in collaborazione con Federlombarda e il Consorzio cavalli Varese nell’ambito di Final-furlong, rete d’impresa dedicata alla promozione dello sviluppo economico e alla valorizzazione territoriale attraverso il settore equestre. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia. L’evento rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il rapporto millenario tra uomo, cavallo e territorio, promuovendo il turismo slow e sostenibile. Il percorso attraverserà il Parco Campo dei Fiori e la via Francisca del Lucomagno, passando per Induno Olona, Sumirago e Milano, dove sabato i cavalieri riceveranno la benedizione in Duomo. La tratta lombarda si concluderà il 13 aprile a Varzi (Pavia), dove il gruppo si unirà ai cavalieri piemontesi per proseguire verso la Capitale.