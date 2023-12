Pedone di 72 anni travolto da una vettura. È grave a Niguarda

È arrivato a Niguarda in codice rosso il 72enne che ieri mattina è stato protagonista di un incidente stradale. È successo lungo la trafficata via Clerici: intorno alle 9,20 l’impatto tra una vettura e il pedone. L’auto procedeva a velocità contenuta ma l’uomo è stato comunque sbalzato a terra. La conducente si è fermata ed ha allertato i soccorsi. Sono arrivate sul posto, inviate dalla centrale operativa Areu, un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’elisoccorso. Dopo le prime cure il 72enne è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale milanese. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno provveduto a effettuare i rilievi per accertare dinamica e responsabilità dell’incidente.