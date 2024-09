Patto dei sindaci. Matteo Modica eletto presidente

"Lavoreremo come una squadra nell’interesse del nostro territorio" ha dichiarato Matteo Modica (al centro nella foto), eletto all’unanimità presidente del Patto dei sindaci Altomilanese. I componenti dell’Ufficio di presidenza sono Arconte Gatti (Vanzaghello), Nicoletta Saveri (Inveruno), Paola Rolfi (Dairago) e Marco Zerboni (San Vittore Olona). "Non una persona sola, ma una squadra per lavorare sui temi che interessano il territorio", la sua prima dichiarazione. Ringraziati i colleghi sindaci per la fiducia, ha sottolineato l’importanza di consolidare l’azione del Patto, partendo dalla revisione del regolamento del 2014 e individuando temi rilevanti per i ventidue Comuni del Legnanese e del Castanese sottolineando la necessità di collaborare con la Consulta Economia e Lavoro e le aziende partecipate. Modica succede a Giuseppe Pignatiello, ex sindaco di Castano Primo.Ch.S.