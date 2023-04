Pasquetta di disagi sull’A8: quattro incidenti e traffico in tilt

Mattinata di Pasquetta di pesanti disagi in autostrada A8 in direzione dei Laghi: tra le 10.15 e le 11 si sono verificati tre incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone mentre il traffico è andato in tilt. Il primo incidente intorno alle 10.15 in direzione Varese nel tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, coinvolte due auto, complessivamente soccorse 7 persone tra cui due bambini , uno e cinque anni, sul posto sono intervenute due ambulanze,alcuni feriti sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti, per i rilievi nel tratto interessato gli agenti della Polstrada.Poco dopo un altro incidente sempre in direzione di Varese, in prossimità dello svincolo di Castellanza, tre persone coinvolte, di età compresa tra i 22 e i 59 anni, per nessuno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Terzo incidente poco prima delle 11 nel tratto tra l’innesto della Pedemontana e la barriera di Gallarate, una sola persona coinvolta, ferita ma non grave. Alle 11.30 la Società Autostrade per l’Italia segnalava code di tre chilometri in direzione di Varese tra l’uscita di Busto Arsizio e Gallarate e altrettanti tra gli svincoli di Origgio Ovest e Castellanza. Poco prima delle 17 altro incidente al bivio tra A8 e A9 e lo svincolo di Origgio, sei persone coinvolte, solo due portate in Pronto soccorso. Quattro i chilometri di coda che si sono formati.R.F.