Parte oggi alle 14 la Ciclostaffetta della Liberazione

L’Anpi organizza la quarta Ciclostaffetta della Liberazione. La pedalata si svolge oggi con partenza alle 14 da piazza della Vittoria a Parabiago per poi proseguire a Nerviano, Canegrate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Cerro Maggiore. Alle 17 l’arrivo alla Cascina Mazzafame di via Menotti, a Legnano. Lungo le tappe le sezioni dell’Associazione nazionale partigiani ricorderanno episodi della Resistenza locale. Il pomeriggio si concluderà con un rinfresco e l’intervento del presidente provinciale, Primo Minelli. L’iniziativa vede la collaborazione dei circoli Legambiente di Parabiago, Nerviano, Canegrate, Abc Canegrate con il patrocinio di numerosi Comuni. "La memoria storica della fine della lotta contro il nazifascismo richiede, soprattutto in questi momenti gravissimi di tensioni internazionali, di riproporre con maggior forza la celebrazione del 25 Aprile", avverte l’Anpi. Col maltempo, rinvio al 27 aprile.

S.V.