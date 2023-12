Parte il piano di aiuti e ristori per i senzatetto

Con l’arrivo del grande freddo a Gallarate è stato avviato il piano di aiuti per i senzatetto che vivono per strada. I volontari sono impegnati nel servizio di prossimità e avvicinano le persone portando un po’ di ristoro con bevande calde nelle prime ore della notte, tra le 20.30 e le 23, passando nei punti più esposti della città, frequentati dai clochard, dalla stazione ai portici in centro.

A disposizione ci sono sacchi a pelo e materassini, il deposito è presso Casa di Francesco e la Croce Rossa.

"Il servizio quest’anno è garantito dal 1° dicembre fino al 30 marzo" dice l’assessore ai Servizi sociali Chiara Allai - Quest’anno abbiamo inserito anche gli operatori di 4Exodus, accanto a Croce Rossa e City Angels". Garantiti anche una serie di servizi diurni gestiti con Caritas Ambrosiana, la cooperativa Intrecci e la Caritas cittadina. In settimana, per quattro giorni (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato) ci sono servizi di docce, lavanderia e parrucchiere a Casa di Francesco, in via Ferraris, al mattino, mentre nella frazione di Arnate funziona la mensa "Ristoro del buon samaritano", dal lunedì al sabato, e lo spazio pomeridiano alla Locanda di Eurosia, garantito da dopo pranzo fino alle 18, dove chi non ha una casa può trovare accoglienza al riparo dal freddo. Ma fondamentale è la presenza dei volontari nelle fascia serale che andrà avanti fino alla fine del mese di marzo garantendo sostegno ai senzatetto che vivono per strada.

R.F.