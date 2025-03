Parco Castello senza bar: il Comune cerca soluzioni

Legnano (Milano) – La chiusura del bar del Parco Castello? Nulla a che fare con una scadenza di contratto, che in realtà è fissata parecchio in là nel tempo. È stata infatti la liquidazione giudiziale della società che lo gestiva a interrompere l’attività. Ora, tra un cavillo e l’altro, sarà l’amministrazione comunale a dover trovare un sistema per procedere a una riassegnazione in tempi brevi, senza compromettere la stagione primaverile ed estiva. A spiegare la situazione critica dell’unico punto di ristoro presente nella principale area verde della città è stata l’assessora legnanese Lorena Fedeli, in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana.

"La Camera di Commercio ha comunicato che, a far data dal 9 gennaio 2025, la società in oggetto risulta cessata a causa della sua messa in liquidazione giudiziale – ha spiegato Fedeli –. È stato inoltre disposto il contestuale divieto all’esercizio provvisorio dell’attività di bar caffè e bar gastronomico presso il chiosco situato all’interno del Parco Castello. Quindi non si è trattato dell’inerzia dell’amministrazione nell’espletamento di una procedura di bando in fase di scadenza, ma della presa d’atto di una situazione contingente di dismissione di un’attività". Il contratto di gestione sarebbe scaduto nel 2031: "È intenzione dell’amministrazione – ha concluso Fedeli – garantire il più possibile la continuità del servizio, compatibilmente con le tempistiche necessarie all’espletamento delle procedure per una nuova assegnazione".