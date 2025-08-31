Violenze

Legnano
CronacaLegnano, dopo il restyling ora è caccia al gestore del parco ex Ila
31 ago 2025
PAOLO GIROTTI
Cronaca
Legnano, dopo il restyling ora è caccia al gestore del parco ex Ila

Il Comune ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse destinata a individuare operatori economici cui affidare il servizio di gestione, governance e animazione dell’area verde

Un’iniziativa organizzata al Parco ex Ila che sarà oggetto di un piano di rilancio

Legnano (Milano) – Riqualificati i percorsi storici, recuperato il solarium, anche per il parco Ila è arrivato il momento per parlare della gestione futura dell’area verde: proprio con questo intento il Comune di Legnano ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse destinata a individuare operatori economici cui affidare il servizio di gestione, governance e animazione del Parco ex Ila ed è presumibile che per gestire la quota a disposizione, circa 198mila euro per 27 mesi di “contratto”, possa essere il gruppo di associazioni che già ha sede nel parco.

L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’Azione 9 – “Animazione Parco ex Ila Hub” del progetto “La scuola si fa città – Paesaggi della comunicazione e sensorialità inclusiva”, un intervento finanziato con risorse Fesr e Fse+ 2021-2027 della Regione.

Il parco ex Ila è da molti anni sede di numerose associazioni che si occupano di persone con disabilità e inclusione oltre che ospitare le diverse attività socio sanitarie della Fondazione don Gnocchi. Attraverso il progetto che fa capo a La Scuola si fa città si desidera agire in due direzioni insieme: la prima è il miglioramento del complesso dell’ex Sanatorio sotto l’aspetto materiale, obiettivo che ha trovato un significato attraverso il recupero dei solarium e la riqualificazione dei percorsi storici, lavori per cui è in corso l’aggiudicazione degli interventi.

La seconda, oggetto di questa manifestazione d’interesse, è il consolidamento della rete di collaborazione fra le associazioni presenti, strutturando anche meglio il comitato del parco già attivo, affinché questo luogo possa essere aperto alla cittadinanza tutti i giorni e divenire un luogo di comunità vissuto sia con le iniziative che già vi si svolgono sia con altre di carattere sociale e culturale e preservando la peculiarità di giardino storico.

