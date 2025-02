Luci su Villa Bernocchi, via libera ai lavori: si riqualifica la grande area verde

Legnano (Milano), 26 febbraio 2025 – Nei mesi estivi si trasforma in una vera e propria estensione del polo bibliotecario principale, quello di via Cavour: anche per l’area verde di Villa Bernocchi è arrivato il momento di un profondo restyling. Oltre agli interventi in corso nell’edificio della biblioteca di via Cavour per l’abbattimento delle barriere architettoniche, infatti, anche il parco sarà interessato da lavori quest’anno. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha infatti approvato nell’ultima seduta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del parco per un importo complessivo pari a circa 350mila euro. Il progetto prevede di rivedere le pavimentazioni e i punti di sosta esistenti, di realizzare percorsi e nuove aree di sosta con gazebo (uno di dimensioni maggiori che potrà fungere da palco coperto) e di organizzare gli spazi in cui si tengono gli eventi culturali.

I percorsi, in materiale drenante, dovranno avere una larghezza che permetta l’inversione alle sedie a rotelle e presentare una pendenza estremamente contenuta. Il quadro economico dell’intervento è finanziato con parte del contributo (630mila euro) ottenuto partecipando al bando di Regione Lombardia per la misura “Sviluppo dei Distretti del Commercio”. I lavori in corso alla sede centrale della biblioteca Marinoni, invece, finanziati con 700mila euro, sono in fase di realizzazione e dovrebbero concludersi entro la fine della primavera di quest’anno. “Il parco di Villa Bernocchi, in questi anni, ha consolidato il suo ruolo di luogo di comunità grazie alle tante iniziative promosse dalla nostra biblioteca – ha così giustificato l’intervento l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi –. Da qui la decisione della Giunta di migliorarne la fruibilità, rendendolo accessibile alle persone con disabilità, e di creare dei punti stabili, oltre che per momenti culturali e aggregativi, per realizzare iniziative come mercatini, in coerenza con lo spirito del bando regionale cui il Comune, da capofila del Distretto Unico del Commercio, ha partecipato. La riqualificazione di questo parco si ricollega ad altri due interventi su spazi verdi della città che saranno realizzati quest’anno: il parco ex Ila, per i percorsi storici, e il parco Robinson, per il ridisegno degli spazi. Sono interventi che puntano a valorizzare il nostro verde pubblico, riconoscendogli, oltre a una funzione ambientale, anche un ruolo sociale e inclusivo”.