Parco del Roccolo. Nuova minaccia

La presentazione di un’interpellanza ha portato l’attenzione su una nuova minaccia per il Parco del Roccolo, una questione di cui si è venuti a conoscenza solo consultando il registro protocollo del Comune. Si tratta della proposta di Terna per la realizzazione di una stazione elettrica 220/380 kV, che interesserebbe terreni situati nel territorio di Nerviano, in un’area destinata a parco agricolo. Le stazioni elettriche possono generare inquinamento atmosferico ed elettromagnetico. Il primo, causato dalle emissioni di gas serra e altre sostanze inquinanti rilasciate durante la produzione di energia; il secondo generato dai campi elettrici e magnetici che si sviluppano in prossimità di elettrodotti e impianti elettrici. La preoccupazione riguarda anche l’impatto paesaggistico e gli effetti sul delicato equilibrio ambientale del parco.

"Proprio come il Parco del Roccolo ha già respinto il progetto di un maxi allevamento di galline ovaiole e sta cercando di contrastare l’insediamento di una discarica, è auspicabile che venga sollevato un forte e deciso no anche a una stazione elettrica. Un impianto che – spiega il consigliere Massimo Cozzi con i promotori dell’interpellanza – nulla ha a che fare con la destinazione agricola e ambientale di quest’area. Il Comune conosce la proposta dal settembre 2024 ma non ha informato la cittadinanza".

Ch.S.