Parabiago, strappa la catenina a un’anziana: rapinatore inseguito e bloccato da due cittadini

Parabiago (Milano), 23 settembre 2025 – Un diciannovenne è stato inseguito e fermato da due cittadini, in attesa dell’arrivo dei carabinieri, dopo aver rapinato una donna di 87anni alla quale aveva strappato la catenina d’oro dal collo: l’episodio ha avuto come teatro una via periferica di Parabiago dove due residenti della zona, dopo aver assistito allo scippo in strada, hanno deciso di non lasciar perdere e si sono messi all’inseguimento del rapinatore per poi bloccarlo.

Il fatto è avvenuto alle 15.30 in via Gajo a Parabiago: protagonista della rapina un giovane cittadino egiziano 19 anni, risultato senza fissa dimora, che ha messo nel mirino un’anziana donna che stava camminando per strada. Avvicinatosi all’87enne, il giovane dopo averle afferrato il braccio le ha strappato la catenina d’oro che portava al collo ma non ha messo in conto la presenza in zona di due altre persone.

I due passanti che hanno assistito alla rapina si sono si sono subito messi all’inseguimento dello scippatore e sono riusciti a bloccarlo nel giardino di un condominio della zona, dove lo hanno trattenuto, così come consentito in casi come questo, avvertendo allo stesso tempo il 112.

Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia della Stazione di Nerviano e di fronte ai militari il giovane ha tentato ancora la fuga. Bloccato definitivamente e in un certo senso “salvato” dal desiderio dei presenti di farsi giustizia da soli, il 19enne è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La donna rapinata, alla quale è stata restituita la catenina d’oro, non ha riportato ferite.