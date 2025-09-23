Minacce e insulti al banchetto di nozze. Condannato lo sposo

Il matrimonio da incubo, per chi ha fornito la location, costa una condanna a quattro mesi in primo grado allo sposo ubriaco. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Varese in costituzione monocratica. I fatti contestati al 35enne convolato a nozze risalgono al settembre 2021. A raccontare cosa accadde durante quel ricevimento organizzato in una villa sul lago di Varese era stata la proprietaria della location. Lo sposo, accusato di minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento, si era presentato già ubriaco - così come parecchi invitati - alla festa. Quando il 35enne ha capito che il vino era finito, o meglio che a taglio della torta avvenuto non sarebbe più stato servito vino, ha perso il controllo e ha iniziato a inveire contro la padrona di casa, insultandola e dicendole "ti taglio la testa", mimando il gesto.

Lo sposo ha poi preso di mira le cose attorno a sé, cercando anche di raggiungere l’appartamento della proprietaria della villa. Tutto intorno il caos: atteggiamenti fuori luogo con i camerieri, persone che ballavano in giardino, altre che facevano i loro bisogni nella piscina. La denuncia è scattata in automatico e, al termine del processo, per lo sposo è arrivata la condanna a 4 mesi, uno in più rispetto ai tre chiesti dal pm.