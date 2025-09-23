Accoltellata dal compagno. La donna è fuori pericolo. Aggressore ancora in fuga

È ancora in fuga l’uomo che, domenica a Boffalora sopra Ticino, ha accoltellato la compagna all’interno della loro abitazione. Dopo essere stata colpita da più fendenti, tra cui uno grave sotto l’ascella, la donna è riuscita a fuggire dalla casa sanguinante e a raggiungere la strada, dove ha chiesto aiuto tra i passanti. L’aggressore, di origine kosovara, ma da anni in Italia, si è poi dileguato, facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso stanno battendo tutto il territorio per rintracciarlo, ma al momento l’uomo è ancora ricercato. La fuga dell’aggressore ha gettato la comunità nel panico: un episodio tanto violento quanto improvviso, avvenuto in pieno giorno e proprio durante la festa patronale de La Sucia, che si teneva in piazza.

La donna, soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, è stata elitrasportata all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni, inizialmente critiche, si sono stabilizzate: non sarebbe in pericolo di vita. Momenti di preoccupazione si sono vissuti anche per il figlio della coppia, inizialmente non inquadrato dalle telecamere: fortunatamente il bambino è stato rintracciato in un’altra zona, sano e salvo, e non avrebbe assistito all’aggressione.

L’uomo potrebbe già essere all’estero oppure nascosto in casa di connazionali. La fuga è avvenuta in auto, ma il mezzo non è stato intercettato nè trovato al momento, nonostante le tante telecamere presenti. Restano ancora da chiarire i motivi del gesto, mentre la comunità di Boffalora rimane sotto choc per la violenza consumata in un contesto domestico.