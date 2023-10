Mense scolastiche sotto accusa a Parabiago, arriva l’assaggiatore

PARABIAGO – Questione mensa: i genitori incontrano il sindaco di Parabiago. Nel tardo pomeriggio di martedì una delegazione di genitori delle scuole Manzoni e Travaini, si è recata in municipio lamentandosi del servizio di mensa. "Ringrazio anche i genitori intervenuti per aver saputo esprimere in modo costruttivo e anche molto fermo le criticità e le preoccupazioni rispetto a un servizio da migliorare – ha spiegato il sindaco Raffaele Cucchi –. Ringrazio anche Chiara Bertoni che è intervenuta all’incontro di ieri con i genitori per la questione mensa. La sua presenza è stata utile e indispensabile per comprendere meglio il funzionamento del servizio e le azioni che possiamo mettere in campo per esercitare maggior controllo".

Adesso l’amministrazione parabiaghese passa all’azione: "Dopo aver ascoltato le diverse esperienze e preoccupazioni, sono state definite alcune azioni concrete che ci permetteranno di monitorare meglio il servizio nei prossimi mesi. Mi sono preso l’impegno di rivedere il regolamento della Commissione mensa, cosa che ho già fatto con gli uffici preposti prevedendo la nuova figura dell’assaggiatore e quella del referente del plesso, responsabile per conto della ditta erogatrice del servizio presso ogni plesso scolastico. Due figure, quindi, condivise ieri con i genitori e già formalizzate, alle quali ci si dovrà riferire nel momento in cui vengono riscontrate anomalie nel cibo. Una catena di comunicazione più efficiente e tempestiva. Inoltre, dal punto di vista della trasparenza, verranno pubblicati sul sito comunale i verbali e l’attività svolta dalla commissione mensa".

Cambio di passo anche sul menù: "La dottoressa Bertoni si è impegnata a rivederlo, anche con il contributo della Commissione mensa, inserendo paletti ben precisi e con una maggiore attenzione alla varietà dell’offerta dei piatti. Inoltre, la tecnologa si è resa disponibile a realizzare un momento di formazione per i componenti della Commissione e dare loro una maggiore conoscenza delle modalità con le quali effettuare i controlli sul cibo, sulla temperatura, sul servizio in generale". L’amministrazione comunale, a seguito dei danni provocati dal nubifragio di luglio, ha investito 80.000 euro e già acquistato nuove attrezzature destinate al centro cottura con la finalità di migliorare l’alternanza dei cibi e la qualità del cibo stesso. Le attrezzature sono in corso di consegna.