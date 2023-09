Parabiago, Libero Ferrario ha il suo monumento: “Fu il primo italiano a indossare la maglia iridata”

Parabiago (Milano) – Taglio del nastro domenica 17 settembre, per il monumento dedicato a Libero Ferrario, campione del mondo di ciclismo su strada nel centenario dell’impresa sportiva. L’opera d’arte, intitolata “1923”, realizzata da Ugo Spiazzi e voluta dall’Amministrazione comunale a memoria del campione del mondo Libero Ferrario, è stata consegnata alla città in concomitanza con la Festa dello Sport cittadina, svoltasi al campo sportivo.

“Il 2023 segna l’anno dei festeggiamenti per celebrare il Centenario della Vittoria di Libero Ferrario ai campionati del mondo di ciclismo del 25 agosto 1923 – raccontano dal palazzo municipale di Parabiago –. Un anno importante in cui per la prima volta l’Italia partecipa ai mondiali di ciclismo: Libero Ferrario è una giovane promessa e corre per la categoria dilettanti. La sua impresa fu eclatante: staccandosi dal gruppo, veloce leggero e competitivo, conquistò il titolo di Campione del Mondo. Fu il primo italiano ad indossare la maglia iridata”.