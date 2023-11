Parabiago, Isabella Tovaglieri in visita alla Duplomatic: “Territorio dinamico e attivo”

Parabiago, 9 novembre 2023 - È iniziata dal Gruppo Duplomatic la visita istituzionale presso la Città di Parabiago dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri (componente della commissione europea per l'industria, la ricerca e l'energia) che ieri pomeriggio è stata accompagnata dal sindaco Raffaele Cucchi e dal consigliere Comunale Diego Scalvini a conoscere due realtà imprenditoriali che lavorano nel campo dell’alta tecnologia e ricerca. Due incontri che hanno messo in evidenza l’importanza di un raccordo e confronto tra Europa e imprese italiane.

Presso il Gruppo Duplomatic l’Europarlamentare è stata accolta dal vice presidente Yogo Hiroshi e da Marco Malini di CFO Duplomatic Motion Solution, oltre a Yuya Kimura, Vice-Presidente Duplomatic - Daikin Industries che hanno introdotto le specificità aziendali nel campo dell’oleodinamica e dell’innovazione, e raccontato lo sviluppo di ambiziosi progetti tra cui la partecipazione al sistema di funzionamento del più grande telescopio ottico-infrarosso del mondo (Elt – 3.000 metri di quota nel deserto cileno di Atacama). La visita è proseguita con l’incontro di Elena e Giordano Covini, titolari della Sinthesi Engineering specializzata in stampa 3D e design con particolare attenzione rivolta all’arredamento, agli accessori contemporanei e alle nuove tendenze. Un incontro che ha messo in evidenza le capacità competitive dell’impresa italiana.

Infine, l’incontro con il Rugby Parabiago 1948 presso il campo sportivo Venegoni-Marazzini, punto di riferimento importante per i ragazzi e lo sport (si ricorda che presso il campo si allenano anche i ragazzi dell’Atletica Ravello), per le sfide della serie A del Rugby, ma anche una realtà attiva nel sociale attraverso progetti di ampio respiro a sostegno della disabilità e delle fragilità. “Siamo stati lieti di poter ospitare per un pomeriggio l’europarlamentare Tovaglieri – afferma il Sindaco Raffaele Cucchi – un’opportunità servita a portare un po’ di Parabiago in Europa. Ringrazio molto le aziende che ci hanno raccontato la loro realtà e aperto le porte dei propri stabilimenti. Abbiamo davvero delle eccellenze imprenditoriali e agevolare un dialogo con l’Europa è indispensabile”.

“Ho incontrato un territorio dinamico e attivo sia dal punto di vista imprenditoriale, che sportivo e sociale – così si esprime l’europarlamentare Isabella Tovaglieri –. Gli incontri sono stati molto utili, un confronto che mi permette di cogliere molti spunti per la mia attività europea presso la commissione industria. Poter raccogliere le esigenze e il punto di vista del territorio è, infatti, una risorsa importante per le prossime sfide europee aperte, anche in tema di competitività”.

Ad accompagnare l’europarlamentare, il consigliere comunale Diego Scalvini: “Far conoscere a chi amministra a livelli europei la nostra realtà, composta da molte eccellenze, è un passo importante che accorcia le distanze tra chi vive la quotidianità competitiva mondiale e chi si occupa di approvare le direttive che hanno una ricaduta e un impatto sui nostri territori”.