Parabiago, un francobollo celebra il campione di ciclismo Libero Ferrario

Parabiago (Milano) – Questa mattina nella sala consiglio del comune di Parabiago, si sono conclusi gli eventi organizzati, per celebrare la vittoria di Libero Ferrario ai mondiali di ciclismo, svolti a Zurigo nel 1923. Per l’occasione, sono stati presentati i quattro francobolli dedicati a diversi campioni: Libero Ferrario, Ercole Baldini, Vittorio Adorni e Felice Gimondi.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, rappresenta un momento simbolico per la città, che omaggia uno dei suoi figli più illustri nel centenario della storica vittoria a Zurigo, avvenuta il 25 agosto 1923. Così il sindaco Raffaele Cucchi: “Un evento che celebra l’italianità e il prestigio internazionale che Libero Ferrario ha saputo rappresentare”.

La cerimonia, che si inserisce come atto conclusivo delle iniziative per il centenario, ha visto la presenza di figure istituzionali e familiari, tra cui il nipote del campione, Bibo Rigamonti. Presente anche Claudio Vescovi, responsabile del coordinamento commerciale Filatelia macro aree nord, e Annamaria Gallo, responsabile commerciale Filatelia macro area nord-ovest. Questo francobollo commemorativo non è solo un tributo a Ferrario, ma un segno di riconoscenza verso lo sport e i suoi valori, incarnati da un campione che ha portato il nome di Parabiago nel mondo.