Parabiago, ragazza disarcionata dal cavallo nel parcheggio della stazione

Parabiago (Milano), 20 aprile 2024 – Un insolito incidente equestre è avvenuto sabato mattina a Parabiago. Non un maneggio, bensì il parcheggio della stazione ferroviaria e del cimitero il luogo della rovinosa caduta. Sull’asfalto, dunque, e tra le auto parcheggiate. Ad essere disarcionata improvvisamente dal quadrupede una ragazza di 27 anni finita a terra. La fantina è stata soccorso poco dopo da un’ambulanza: le sue condizioni, apparse preoccupanti in un primo momento, non sono risultate tali tanto da non richiedere il ricovero. Poteva decisamente andarle peggio. Il cavallo nel frattempo è stato recuperato con un apposito mezzo da trasporto sotto la supervisione della polizia locale.