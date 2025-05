Corsa di sera torna l’evento aperto a tutti

Torna la Busto Garolfo di Sera, una manifestazione podistica non competitiva pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età e capacità. Il ritrovo è fissato per il 16 maggio alle 19 presso il Campo Sportivo Comunale Roberto Battaglia in via Correggio. Alle 19.30 sarà il turno dei più piccoli (fino a 12 anni), impegnati in un percorso di 800 metri sulla pista di atletica. Gli adulti partiranno alle 20 e potranno scegliere tra due tracciati: uno da 4 chilometri, pensato per famiglie e camminatori, e uno più impegnativo da 8 chilometri, riservato a chi preferisce la corsa. Entrambi i percorsi condividono il tratto iniziale fino al Comune, per poi separarsi lungo itinerari differenti. La chiusura dell’evento è prevista per le 22, con ristoro finale a cura di Running Bustese e servizio cucina garantito dal Gruppo Alpini. "Partire dalla pista di atletica e attraversare buona parte del nostro territorio è il bello di questa corsa", afferma Paolo Sangregorio, presidente di A.S.D. Running Bustese. "Siamo grati a Comune, Bcc, associazioni, gruppi sportivi e volontari per l’impegno. Avremo circa 40 volontari lungo il percorso. Stanno arrivando adesioni anche da altri gruppi tramite i social: un bel segnale di collaborazione e rete tra realtà del territorio". A sottolineare l’importanza dell’evento è anche Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: "Non è solo una corsa, ma un’occasione per valorizzare il territorio, promuovere uno stile di vita sano e rinsaldare i legami tra le persone. Iniziative come questa dimostrano quanto una comunità possa essere forte quando lavora insieme".

Ch.So.