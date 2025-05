Scuola, laboratori e scambi culturali. Studenti del Liceo d’Europa in Finlandia

Ad aprile erano stati gli studenti del liceo di Arconate ad accogliere i "colleghi" polacchi: questa volta, fatte le valigie, 16 studenti del Liceo d’Europa si sono diretti nel nord Europa per una settimana da trascorrere con i coetanei di Kuovala, in Finlandia. È così che prosegue il percorso di internazionalizzazione dell’istituto superiore di Arconate, che dal 4 al 9 maggio 2025 vede protagonisti gli studenti accompagnati dalle docenti Petruzio e Re. L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+, rientra in un più ampio progetto di cooperazione tra scuole europee volto a favorire l’incontro tra culture, lingue e stili di vita differenti. Durante lo scambio, i ragazzi non solo partecipano ad attività scolastiche, ma vivono la quotidianità delle famiglie ospitanti.

P.G.