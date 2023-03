Galbiate, cade da cavallo: paura per una 23enne

I soccorritori a Galbiate

Galbiate (Lecco), 2 marzo 2023 – Brutta caduta da cavallo per una ragazza di 23 anni. La giovane fantina è stata disarcionata mentre cavalcava al trotto nei prati a monte di Galbiate, nella zona di Bartesate. E' stata localizzata grazie al gps del suo cellulare.

Per soccorrerla sono stati mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che l'hanno raggiunta in fuoristrada. Sul posto anche i Volontari del soccorso di Calolziocorte e i sanitari dell'eliambulanza di Como decollati dalla base di Villa Guardia ed atterrati a pochi metri dalla 23enne. In seguito alla caduta la cavallerizza ha riportato traumi al torace e all'addome.

E' stata trasferita d'urgenza direttamente con l'eliambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dove è stata ricoverata per essere sottoposta a tutti gli esami necessari. Non è comunque in pericolo di vita.