Pam Race fa il pieno di partecipanti. Tre gare riservate a tutti i runner

Cresce l’attrattività del Parco Alto Milanese, come ha dimostrato la giornata del Primo maggio. Il polmone verde ha ospitato al mattino la "Pam race", al pomeriggio numerose famiglie con bambini. Mattia Grifa per gli uomini ed Elisa Galli per le donne hanno vinto la prima edizione diurna della Pam Race, la corsa che unisce i Comuni di Legnano, Busto e Castellanza. La competizione ha fatto registrare il record di iscritti: 450 pettorali "staccati" al campo di via della Pace, dove Sport Più, kingmaker del circuito Running People ha allestito il Village della Pam Race.

Tre gare in una: la Fast competitiva Fidal, la non competitiva, e la Family Run - Corsa delle farfalle con nutriti gruppi di appassionati del Nordic walking e della Camminata metabolica. Prima della gara si è svolta un’esibizione hip hop con le ragazze dello Sporting club. Poi la gara, nell’area del Parco Alto Milanese, e un passaggio all’E-Work arena, casa delle Farfalle della Uyba. "Una bellissima giornata - ha dichiarato Stefano Colombo, presidente di Sport Più - La macchina organizzativa è già proiettata sulla terza tappa del circuito a Rescaldina con la StraResca".

In via della Pace erano presenti il vicesindaco reggente di Castellanza, Cristina Borroni, e l’assessore allo Sport di Busto, Luca Folegani, anche in veste di runner. Al via c’era anche Giuditta Lualdi, la nuova team manager della Uyba e madrina della Corsa delle farfalle. Grande soddisfazione per Flavio Castiglioni, presidente runner del Parco Alto Milanese: "Bellissimo vedere la natura protagonista di una corsa che sta crescendo nei numeri e che piace sempre di più".

Infine i due team di runner che hanno collaborato alla Pam Race 2005, ovvero i Runners Legnano, capitanati da Annalisa Bombelli, e i Bumbasina Run di Busto, guidati da Andrea Macchi. Il podio uomini: Mattia Grifa, Azzurra Garbagnate; Stefano Tettamanti, Azzurra Garbagnate; Umberto Primi, Runners Legnano. Il podio donne: Elisa Galli, N. Atletica Arconate; Stefania Magnoni, Runners Legnano; Monica Vazzana, Runners Legnano.