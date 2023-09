Palio di Legnano: al voto per rinnovare il Collegio dei capitani e delle contrade. I candidati

Legnano, 12 settembre 2023 – Palio di Legnano: cambiamenti in vista? Nei prossimi giorni si vota per il rinnovo delle cariche del Collegio dei capitani e delle contrade del Palio. L’appuntamento con le urne è in programma per lunedì 18 settembre, alle ore 21 in Cenobio. Come da regole statutarie, le candidature sono state presentate entro il termine stabilito delle ore 22 dell’11 settembre.

Si presentano oggi per la carica di Gran maestro e vice: Raffaele Bonito e Tiziano Biaggi (in foto), Remo Bevilacqua e Doriano Sciocco. Capitano per 10 anni non consecutivi alla contrada di Sant’Ambrogio, Remo Bevilacqua ha conquistato due volte il Palio di Legnano, nel 1988 e nel 2004. Per il suo vice Doriano Sciocco due anni di capitanato, 2018 e 2019 nella contrada di San Bernardino.

L'attuale gran maestro è oggi Raffaele Bonito che riproporrà il suo nome e quello del suo vice Tiziano Biaggi all’assemblea elettiva.

Ecco gli altri candidati. Per la carica di consigliere: Alessandro Airoldi, Giancarlo Alberti, Lucio Ballarino, Gianluigi Dell’Acqua, Domenico Esposito, Massimiliano Franchi, Davide Fuschetto, Roberto Guidi, Matteo Masnata, Cristiano Poretti, Ruggero Sormani, Gian Piero (Jody) Testa. Per la carica di probiviro: Paolo Cristiani, Matteo Garegnani, Giuseppe La Rocca. Per la carica di revisore dei conti: Mauro Nebuloni, Carlo Barlocco, Davide Bartesaghi.