Palio di Legnano, svelato il programma: nuove scenografie, il villaggio medievale e la grande festa del 25 maggio

LEGNANO (MILANO), 22 aprile 2025 – Nuove scenografie allo stadio, bandiere fresche di stampa nei rioni storici, manifesti anche nei comuni limitrofi e una copertura televisiva che torna in grande stile: il Palio di Legnano 2025, che si correrà domenica 25 maggio in occasione dell’849° anniversario della Battaglia di Legnano, si prepara a un’edizione ricca di novità e tradizione. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina alla presenza della Fondazione Palio (rappresentata da Luca Roveda, Alberto Romanò e Massimiliano Roveda), del Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci, dell’assessore comunale Guido Bragato e del direttore di Rete55 Matteo Inzaghi.

“Non perdiamo il sogno di una casa del Palio al Castello", ha dichiarato Luca Roveda. “Nel frattempo ci concentriamo su cose concrete, con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani anche all’interno della Fondazione”. Crescono gli sponsor e cresce l’indotto culturale, come dimostra il successo del Festival letterario “La storia tra le righe”, che ha registrato quasi tremila presenze e una forte affluenza da tutto il Nord Italia. “Un quarto degli eventi era sold out già quattro settimane prima”, ha sottolineato l’organizzatrice Amanda Colombo.

Amanda Colombo, anima del festival letterario legato a doppio filo al Palio

Tra le novità più attese, la nuova scenografia al campo sportivo, sul lato della partenza dei cavalli: un’installazione stabile che sostituirà il telo provvisorio degli ultimi anni e che permetterà ai Capitani di tornare nella loro storica posizione sopra la “mossa”. Al centro della campagna di comunicazione “Dettagli di storia”, un fascio di luce esalterà particolari degli abiti delle contrade, autentici capolavori frutto di lunghi mesi di lavoro e ricerca. Da oggi è iniziata anche l’affissione dei manifesti, estesa ai comuni dell’hinterland, a testimonianza della volontà di allargare i confini del Palio.

Conto alla rovescia per l'appuntamento con il Palio di Legnano: manca poco più di un mese al 25 maggio

Il giorno della corsa, domenica 25 maggio, tornerà anche il villaggio medievale al Parco Falcone Borsellino, ampliato con nuove bancarelle e attività storiche pensate per i più piccoli. Confermata la battaglia medievale per i bambini (nel 2024 coinvolse 300 partecipanti), con un buono-gelato per tutti. Eliminato invece il maxischermo, che non ha dato i risultati sperati. I biglietti per il pomeriggio al campo sportivo saranno in vendita da sabato 3 maggio, con prezzi invariati rispetto allo scorso anno.

Torna a battere il cuore dei legnanesi per la tradizione

Torna dopo oltre vent’anni anche la diretta televisiva a cura di Rete55, che seguirà l’intera giornata del Palio: dalla Santa Messa al Carroccio alla sfilata storica, fino alla corsa vera e propria allo stadio “Giovanni Mari”. Sarà trasmessa in diretta anche la Provaccia del venerdì, in programma il 23 maggio. “Siamo la televisione della provincia di Varese – ha detto il direttore Matteo Inzaghi – e vogliamo far conoscere questo tesoro a chi ancora non lo conosce”.

Il calendario si aprirà sabato 26 aprile con la Traslazione della Croce alla Basilica di San Magno e l’Emissione del Bando, con inizio anticipato alle 16.30. Giovedì 1° maggio torna “Manieri Aperti”, con quattro trenini gratuiti dalle 10 alle 18 che porteranno i visitatori alla scoperta delle otto contrade, con partenza e arrivo al Castello, dove sarà allestito un villaggio medievale con arti e mestieri dell’epoca e un’area street food. Tappa extra alla Famiglia Legnanese, con una mostra fotografica dedicata.

Venerdì 9 maggio “Aperitivo al tramonto” al 39° piano di Palazzo Lombardia per la presentazione alla stampa del Peso 2025. Sabato 10 alle 19.30 investitura civile dei Capitani, iscrizione delle Contrade e presentazione delle Reggenze. Venerdì 16 maggio Veglia della Croce, venerdì 23 la Provaccia-Memorial Favari.

Il giorno clou, domenica 25 maggio, alle 10.00 in piazza San Magno sarà celebrata la Messa sul Carroccio, seguita dall’investitura religiosa dei Capitani e dalla benedizione dei cavalli. Alle 14.30 partirà la sfilata storica da piazza Carroccio e, dalle 15.30, via alle cerimonie allo stadio con carosello, onori al Carroccio, Carica della Compagnia della Morte e Palio delle Contrade. Domenica 1° giugno, infine, la Traslazione della Croce nella chiesa della Contrada vincitrice chiuderà ufficialmente l’edizione 2025, in attesa del grande appuntamento del 2026, quando il Palio celebrerà l’850° anniversario della Battaglia di Legnano.