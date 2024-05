Palio di Legnano 2024, tutto pronto: Provaccia, sfilata, Messa sul Carroccio e la corsa ufficiale. Il programma

Legnano (Milano), 23 maggio 2024 - L'edizione 2024 del Palio di Legnano si preannuncia come una delle più spettacolari e coinvolgenti di sempre. Questa storica manifestazione, che ogni anno celebra la vittoria della Lega Lombarda contro Federico Barbarossa nella battaglia del 1176, non smette di affascinare e attrarre migliaia di visitatori.

Il Palio di Legnano 2024 inizierà con la tradizionale sfilata storica, che avrà luogo la mattina del 26 maggio. Oltre mille figuranti in costumi medievali daranno vita a un'imponente parata che attraverserà le vie principali della città. Ogni contrada, con i suoi rappresentanti in abiti d'epoca, sfilerà per celebrare la propria storia e identità. La sfilata non è solo uno spettacolo visivo, ma anche un modo per immergersi nelle atmosfere del passato e comprendere meglio la vita e le tradizioni medievali.

Come da tradizione, la Messa del Carroccio sarà celebrata nella Basilica di San Magno il mattino del 26 maggio. Questo evento solenne è un momento di raccoglimento e riflessione, in cui si onora la memoria dei combattenti della Lega Lombarda e si prega per la pace e l'unità tra le contrade. La cerimonia religiosa è uno dei momenti più sentiti e partecipati del Palio.

In questi giorni precedenti il Palio, ogni contrada organizzerà le tradizionali cene propiziatorie. Questi eventi conviviali, sono occasioni imperdibili per i membri delle contrade di ritrovarsi, condividere storie e augurarsi buona fortuna per la competizione. Le cene propiziatorie sono anche un'opportunità per i visitatori di assaporare la cucina locale e vivere l'atmosfera festosa che caratterizza il periodo del Palio.

Nel contesto delle celebrazioni del Palio di Legnano, la Provaccia di venerdì 24 maggio rappresenta un evento di grande importanza e fascino, una gara, che precede la corsa ufficiale del Palio e che offre un'anticipazione delle emozioni e delle competizioni che caratterizzeranno l'evento principale. La Provaccia del Palio di Legnano 2024 si svolgerà il 24 maggio presso lo stadio Giovanni Mari. Questo evento, pur essendo una gara di prova, è caratterizzato da un alto livello di competizione e partecipazione, attirando un grande pubblico di appassionati.

Programma della serata, alle 18 l'apertura dei cancelli: lo stadio aprirà le porte al pubblico, che potrà accedere alle tribune per assistere alla gara. Saranno disponibili stand gastronomici con specialità locali, permettendo ai visitatori di gustare prelibatezze mentre aspettano l'inizio della corsa.

Dalle 20 la sfilata delle contrade: prima della gara, le contrade parteciperanno a una breve sfilata nello stadio. Ogni contrada sfoggerà i propri colori e stemmi, creando un'atmosfera di festa e anticipazione.

Dalle 21 inizio della Provaccia: la gara avrà inizio con i cavalli delle otto contrade che si sfideranno in pista. I fantini, molti dei quali giovani e alle prime armi, avranno l'opportunità di mettere alla prova le loro abilità e prepararsi per la grande corsa. Anche se meno formale del Palio, la Provaccia è caratterizzata da un'atmosfera vibrante e coinvolgente. I tifosi delle contrade sono presenti in massa, pronti a sostenere i loro colori con cori e bandiere. Oltre all'aspetto competitivo, la Provaccia svolge un ruolo cruciale nella preparazione dei partecipanti. Permette ai fantini di familiarizzare con la pista e di testare le strategie di gara. Allo stesso tempo, offre alle contrade l'opportunità di valutare la condizione dei loro cavalli e di apportare eventuali aggiustamenti prima della corsa ufficiale.