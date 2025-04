Il palio inizia dare spettacolo. Milone mossiere d’eccezione

Con la fine delle festività pasquali prende ufficialmente il via il cammino verso il Palio del prossimo 25 maggio. Dopo il buon esordio sulla nuova pista di addestramento del Collegio dei Capitani e delle Contrade, situata in via Novara a Legnano, il calendario propone il secondo appuntamento per domenica. L’intento, spiegano dal Collegio, è quello di trasformare l’evento sportivo in una vera e propria occasione di aggregazione, pensata come una giornata di festa da vivere in famiglia. A dirigere le operazioni dal verrocchio in questa seconda giornata sarà Gennaro Milone, mossiere legnanese e Capitano non reggente della Contrada San Martino. Figura di riferimento nel panorama dei palii nazionali, Milone vanta una lunga carriera ed è spesso chiamato a gestire la partenza di corse in tutta Italia. Il suo ritorno a Legnano, voluto dal Direttivo del Collegio dei Capitani e delle Contrade, ha il sapore del riconoscimento: non solo per celebrare la carriera di un professionista stimato, ma anche per rendere omaggio alla passione autentica di un uomo che ha fatto del Palio una parte importante della sua vita. Per la prima volta, Gennaro Milone ricoprirà anche il ruolo di mossiere alla Provaccia.