Palio di Legnano: la contrada San Bernardino cambia Capitano e Gran Priore

Legnano (Milano), 12 settembre 2024 - La 62esima Assemblea Generale Ordinaria della Contrada San Bernardino a Legnano ha eletto Andrea Franco Colombo come Gran Priore e Davide Gorletti come nuovo Capitano. Dopo le dimissioni di Domenico Gumina dal ruolo di Capitano, avvenute nel luglio scorso, è stato necessario procedere con l'elezione di un nuovo ticket composto dal Capitano e dal Gran Priore. Il Consiglio di Contrada, eletto durante la 61esima assemblea, continuerà a svolgere il suo incarico fino alla scadenza del mandato.

La Contrada San Bernardino è una delle otto contrade storiche di Legnano e prende il nome dalla chiesa di San Bernardino da Siena, situata nel suo territorio. Si sviluppò storicamente intorno alla chiesa e al monastero di San Bernardino, una zona di riferimento spirituale e comunitario per i residenti locali. La chiesa di San Bernardino fu costruita nel XV secolo ed è un punto di riferimento importante nella storia della comunità legnanese. La contrada, come le altre, ha radici profonde nella vita sociale, culturale e religiosa della città ed è conosciuta per il suo forte spirito di comunità e per l'impegno dei suoi membri nel preservare le tradizioni e l'identità della contrada stessa.