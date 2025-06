PaciaLonga, si alza il sipario. Cultura, gastronomia e natura. Tutto in un solo evento

Torna la PaciaLonga, manifestazione che riproporrà anche quest’anno la sua formula che unisce cultura, gastronomia, natura e gioco. Sono infatti già aperte le iscrizioni alla camminata gastronomica prevista per domenica 15 giugno 2025, con ritrovo dalle 11 a Legnano via Canazza 2, al maniero della Contrada Sant’Erasmo: è proprio la Contrada, infatti, a farsi carico dell’organizzazione della manifestazione con la Parrocchia San Pietro e con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. La manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, non ha cambiato nel tempo il suo primo obiettivo: valorizzare il quartiere Canazza, le sue realtà associative e la sua storia, attraverso una camminata a tappe con degustazioni e attività coinvolgenti per tutte le età. "Il filo conduttore di quest’anno – spiegano gli organizzatori - sarà il gioco, con dimostrazioni, installazioni e animazioni in ogni punto del percorso, che coinvolgeranno attivamente il pubblico, dai più piccoli agli adulti".

"Anche quest’anno - sottolinea Marco Banfi della Contrada Sant’Erasmo - vogliamo offrire un’occasione per incontrarsi, per vedere luoghi che spesso sfuggono allo sguardo quotidiano e per ricordare quanto il gioco, la condivisione e il buon cibo siano strumenti potenti per unire le persone".

Il tragitto della Pacialonga si snoderà attraverso luoghi simbolici del quartiere, a partire dalla Contrada Sant’Erasmo. La prima tappa sarà il Convento delle Suore di Clausura del Carmelo: in cortile verrà servito l’antipasto, tre bruschette tricolori con pomodoro, pesto e stracciatella, per finire con burro e acciuga. Si proseguirà poi verso la Croce Rossa Italiana, dove sarà proposta una dimostrazione di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore.

La terza tappa è fissata all’Oratorio di San Pietro, cuore storico della Canazza, dove verrà servita la tradizionale pasta e fagioli, piatto simbolico della cucina lombarda. Il percorso porterà quindi alla Baita degli Alpini, trasformata in una sorta di luna park d’altri tempi e, dopo la tappa al Parco ILA per il secondo piatto (insalata di pollo servita in una "michetta" scavata), il rientro verso il maniero sarà l’occasione per ammirare le pagode restaurate dell’ex sanatorio e per attraversare il suggestivo passaggio accanto alla chiesetta di Sant’Erasmo, per concludere la giornata con dolce, caffè e amaro. Le iscrizioni sono aperte alla Contrada Sant’Erasmo (via Canazza 2, Legnano) dal lunedì al venerdì dalle 21, oppure durante l’orario lavorativo presso CFC Computer (vicolo Corridoni 6, Legnano – tel. 0331 441888). P.G.