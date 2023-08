"Ottomila euro a Legnano per mantenere invariato l'abbonamento annuale del bus"

La cifra impegnata per permettere di mantenere invariate le tariffe non è certo da considerare come un grande investimento, ma quanto meno dimostra l’impegno a lavorare in una direzione precisa: la Giunta comunale legnanese, infatti, a fronte dell’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale deciso da Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha stanziato ottomila e 400 euro per annullare l’aumento del prezzo dell’annuale studenti al servizio autobus, così che il costo dell’abbonamento continuerà quindi a essere pari a 202 euro invece dei 223 euro che sarebbe risultato con l’applicazione del rincaro. L’aumento delle tariffe deciso da Regione Lombardia, per il Tpl, è del 4,81% e l’ultimo ritocco delle tariffe risale al 2022: anche lo scorso anno la giunta aveva stanziato tremila euro per annullare l’effetto dell’aumento sull’annuale degli studenti, che sarebbe passato da 202 euro a 218 euro.

"Abbiamo ribadito la scelta fatta nel 2022 di concentrare le risorse a nostra disposizione per sostenere l’impegno delle famiglie, che all’inizio dell’anno scolastico devono già farsi carico di molte spese, annullando il rincaro che avrebbe interessato l’abbonamento annuale studenti – ha detto Bianchi –. Con la nostra scelta puntiamo anche a incentivare le famiglie a scegliere l’abbonamento annuale, che rappresenta la soluzione più conveniente. La crescita del numero di annuali venduti nell’ultimo anno scolastico, rispetto al precedente – da 113 a 221 – dimostra che molte famiglie si sono orientate su questa scelta". Gli aumenti, dal 1° settembre vedranno passare il biglietto ordinario da 1,40 a 1,50 euro (nel 2022 sono stati venduti quasi 62mila biglietti), il biglietto a bordo da 2,50 a 2,60 euro.