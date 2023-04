Olga Fiorini, la pioniera delle scuole di cucito "Sentiamo la mancanza"

Olga Fiorini se ne andava un anno fa, il 12 aprile 2022, all’età di 95 anni. Il suo ricordo e il suo esempio sono però ancora vivissimi in tutti coloro che operano all’interno di Acof, l’universo educativo germogliato negli anni ’50 proprio partendo dalla prima e pionieristica scuola di cucito fondata a Solbiate Olona da quella donna nata poverissima ma piena di sogni. "Ancora oggi sentiamo tutti la sua mancanza", spiega Mauro Ghisellini, nipote di Olga e direttore dell’intero complesso di quindici strutture che formano una proposta formativa d’eccellenza, per decine di indirizzi e professioni e per tutte le fasce d’età. "In questi dodici mesi ci siamo accorti spesso di quanto, nonostante l’età, fosse ancora una presenza insostituibile. Ci dava l’energia per continuare a migliorare, ci trasmetteva la sua passione per la crescita dei giovani".