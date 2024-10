Occhio alla raccolta rifiuti. Novità per la festa di Ognissanti

Aemme linea ambiente comunica le variazioni della raccolta rifiuti in relazione alla festa di Ognissanti. Domani, va ricordato, non in tutti i Comuni gli operatori saranno in servizio. A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago, le raccolte previste per tale giornata saranno posticipate a sabato 2 novembre, insieme a quelle già in programma per il sabato. Si invitano così i cittadini di questi Comuni ad attendere la sera del 1° novembre per esporre i loro rifiuti. Si lavora, invece, nonostante la festività sui territori dei Comuni di Arconate (per la raccolta di carta, umido e vetro), Buscate (rifiuti indifferenziati), Castellanza (carta e umido), Dairago (umido, vetro e plastica), San Giorgio su Legnano (vetro), Rescaldina (carta, umido e pannolini) e Turbigo (con carta e plastica). La festività non inciderà, invece, sul Comune di Robecchetto con Induno, considerando che il venerdì non sono previsti servizi di raccolta. Piena operatività, nonostante la festa, sul territorio di Magenta: gli operatori saranno, infatti, in servizio per la raccolta di umido, vetro, carta, plastica e rifiuti indifferenziati. Negli altri tre Comuni gestiti da ALA, ossia Boffalora Sopra Ticino, Cuggiono e Ossona, la festa non modificherà il calendario, dato che il venerdì in tali Comuni non sono previsti servizi di raccolta. A Gallarate gli operatori rispetteranno la festività del 1° novembre. Pertanto, giovedì 31 ottobre i cittadini sono pregati di non esporre i rifiuti.

La mancata raccolta dell’umido sarà recuperata lunedì 4 novembre, quella dei rifiuti indifferenziati martedì 5 novembre, mentre quelle di vetro e plastica slitteranno a venerdì 8 novembre. Sul territorio del Comune di Cornaredo si lavora regolarmente con la raccolta di umido e carta (nella zona A). Domani tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta gestiti da Aemme saranno chiusi, ad accezione della piattaforma ecologica di Legnano. S.V.