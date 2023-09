Nuovo stabilimento. Gli abitanti della zona puntano il dito:: "Fumi minacciosi"

Preoccupazione tra i cittadini che, nei giorni scorsi, hanno notato fumi minacciosi uscire dal camino della Vetropack. L’azienda leader nel settore del food & beverage, per la produzione di contenitori in vetro, ha avviato il nuovo stabilimento di via Magenta con un investimento di circa 400milioni di franchi svizzeri. Una presenza importante non solo per Boffalora, ma per tutto il territorio.

Sulla pagina Facebook del comitato Pontenuovo è apparsa una foto con il camino fumante e i commenti sono stati parecchi. Chi temeva conseguenze per la salute, chi si diceva sicuro che la ditta in questione avesse tutte le certificazioni necessarie.

"Ho già parlato con il presidente del comitato di Pontenuovo Emmanuele Miramonti – ha spiegato la sindaca Sabina Doniselli – per assicurarlo e dare la mia disponibilità e quella di Vetropack per chiarire eventuali dubbi".

La stessa Vetropack, da parte sua, aveva incontrato il comitato illustrando il progetto e la funzionalità dell’impianto. Trattandosi di un’azienda nuova, sono stati installati i più avanzati sistemi di filtrazione per contenere le emissioni. Polveri, NOX (ossidi di azoto) e SO2 (biossido di zolfo) sono tutti sotto i limiti imposti dalle direttive.

"Come prevede la norma nazionale e regionale sul camino dell’azienda – continua Doniselli – è stato installato un sistema di monitoraggio che consente di misurare in continuo, istante per istante, i valori di concentrazione degli inquinanti che vanno a disperdersi in atmosfera, nonché anche altri parametri caratteristici dei fumi come la temperatura, la pressione, l’umidità e di funzionamento dell’impianto. Il tutto controllato direttamente da Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente".

Frattanto il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo e l’assessore Simone Gelli hanno fatto visita alla Vetropack in vista di un appuntamento importante per il territorio, in agenda tra poco più di un mese: il 25 ottobre lo stabilimento sarà ufficialmente inaugurato con tanto di possibile presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e di alte cariche istituzionali.