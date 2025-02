Nuovo Piano del traffico, tema caldo in Consiglio comunale

Il nuovo piano del traffico urbano giunge in Consiglio comunale questa sera dopo un contrastato esame in commissione e anche per questa occasione, che coinciderà con l’approvazione del documento, si annunciano polemiche. Nei giorni scorsi, infatti, la contesa tra maggioranza e minoranza ha riguardato l’esclusione dalla discussione in aula di un gran numero di osservazioni al PGTU presentate entro i termini. A invitare il presidente del Consiglio Comunale "al rispetto della legge e a sottoporre al Consiglio Comunale tutte le osservazioni dei cittadini" è ancora una volta il consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana. "II parere del Segretario Generale sull’improcedibilità di ben 64 osservazioni dei cittadini al PGTU – spiega Brumana - è infondato perché in contrasto con la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 aprile 1995… La direttiva dispone infatti che "il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di piano e sulle eventuali osservazioni" e non, come si afferma nel parere, sulle controdeduzioni, che hanno un ruolo accessorio e possono essere recepite o meno senza costituire l’oggetto principale della decisione". Una vicenda che a detta del consigliere "non è solo giuridica, ma è anche politica perché rivela un’ostilità preconcetta verso la partecipazione dei cittadini".