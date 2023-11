Nuovo ospedale unico. Opere stradali per 11 milioni

Il nuovo ospedale unico di Busto Arsizio – Gallarate, per il quale un mese fa è stato sottoscritto l’Accordo di programma tra gli enti e istituzioni coinvolti, avrà un impatto importante sulla viabilità nella zona tra il Sempione e il rione di Beata Giuliana, a Busto Arsizio,dove si trova l’area su cui sarà realizzato. Per potenziare le infrastrutture viabilistiche sono già state definite opere sulle strade per 11 milioni di euro, sostenuti dalla Regione, a breve invece partirà lo studio sul trasporto, in funzione del nuovo polo sanitario, obiettivo analizzare la domanda di accessibilità,valutando le diverse modalità di spostamento verso l’ospedale. Previsto nell’Accordo di programma, è coordinato dalla Provincia di Varese, con il coinvolgimento delle Agenzie per il TPL, il costo è di 100 mila euro, così suddivisi: 70 mila euro da parte di Regione Lombardia, 15 mila euro da parte della Provincia, 7500 euro a testa i comuni di Busto Arsizio e Gallarate. Lo studio dovrà analizzare la domanda potenziale di accessibilità al nuovo ospedale mediante il trasporto pubblico e la mobilità dolce, quindi elaborare una proposta di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, e proporre eventuali interventi di connessione con la rete ciclabilepedonale e interventi a supporto delle bici e dei monopattini, come parcheggi dedicati, rastrelliere, sistemi di sicurezza e punti di ricarica. R.F.