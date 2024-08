Nuovo asilo via libera al progetto

Dal PNRR 840mila euro a Cerro Maggiore per riqualificare una parte dell’edificio comunale di piazza Concordia e realizzare un nuovo asilo nido. Il Comune del Legnanese nei giorni scorsi ha dato il via libero al progetto esecutivo per il restyling della struttura, figlio del nuovo piano asili da quasi 735 milioni di euro messo a punto nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a fronte dei fondi inutilizzati – vuoi per rinunce, vuoi per definanziamenti, vuoi per non assegnazioni – tra quelli originariamente stanziati con il piano per asili nido e scuole dell’infanzia. Nei mesi scorsi, infatti, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia hanno stilato un elenco di Comuni con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni di almeno 60 bambini in base ai dati ISTAT del 2021 e con una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33%: a questa platea a metà maggio è stato indirizzato un avviso pubblico per l’adesione al finanziamento, a valle del quale a metà giugno sono stati poi individuati i destinatari delle risorse, fra cui anche il Comune di Cerro Maggiore che ha ottenuto 840mila euro per una nuova struttura da 42 posti. Ad oggi, infatti, in paese esiste un solo asilo nido pubblico, che ha una capienza di 40 posti al netto della possibilità di incrementare la capienza concessa dalla normativa visto lo scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti. C’è però una lista di attesa ormai sostanzialmente strutturale di una quindicina di potenziali iscritti, cui va aggiunta la fetta di utenza che non viene nemmeno inserita in lista di attesa. Da lì la scelta di Palazzo Dell’Acqua di correre contro il tempo per provare a portare a casa le risorse del PNRR, che con il nuovo piano asili nido prevede come termine ultimo per l’aggiudicazione dei lavori il prossimo 31 ottobre.