“Nuovi cittadini”, incontro in municipio per conoscere la consulta

I“nuovi cittadini” si ritrovano, sabato a Palazzo Leone da Perego, per scoprire cos’è, quali sono i compiti e come si aderisce alla consulta da poco creata dal Comune proprio per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini stranieri e di origine straniera alla vita sociale. L’appuntamento è fissato per sabato alle 16 nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego e precede di una settimana la scadenza per la presentazione delle candidature. L’incontro, introdurrà alla consulta e sarà l’occasione per illustrare i servizi già attivi in città per i nuovi cittadini: il Servizio di Accoglienza e Integrazione (SAI); i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), attivati sul territorio per i cittadini ucraini; lo sportello stranieri e le attività di mediazione e facilitazione linguistica nelle scuole. All’incontro, oltre al sindaco Lorenzo Radice, all’assessore Ilaria Maffei e alla consigliera incaricata Aurora de Lea, interverranno i referenti di Fondazione Somaschi, Cri, So.LE e Coop Stripes.P.G.