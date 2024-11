Nuova vita agli affreschi: "Stiamo riportando alla luce un gioiello storico e spirituale"

Proseguono con determinazione i lavori di restauro della Cappelletta di via S. Clemente, piccolo gioiello artistico della tradizione contadina cerrese. L’intervento, voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Rinascimento Cerrese, punta a restituire nuova vita a questa preziosa testimonianza storica e spirituale. "Con soddisfazione ho potuto constatare l’avanzamento dei lavori sugli affreschi interni, un’opera che abbiamo deciso di recuperare per preservare un’importante eredità del nostro passato", ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Stragapede.

Il restauro conservativo degli affreschi, reso necessario dallo stato di grave degrado dovuto alla mancanza di manutenzione negli anni passati, rappresenta un primo fondamentale passo. "Ora inizia la sistemazione della struttura edile, con interventi sui muri, i sottofondi e il vespaio, per garantire una migliore conservazione futura degli affreschi e della Cappelletta stessa", ha spiegato l’assessore. Anche il sindaco, Nuccia Berra, ha sottolineato il valore simbolico del progetto: "Non è stato facile affrontare le numerose questioni burocratiche, a partire dal confronto con la Soprintendenza delle Belle Arti, ma grazie al lavoro degli uffici comunali e del direttore dei Lavori, abbiamo trovato soluzioni passo dopo passo. Questo restauro si inserisce in un percorso di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, già intrapreso con l’affresco di via S. Giovanni e l’edicola votiva di via Crocefisso".

L’Amministrazione ribadisce così il suo impegno nel proteggere e tramandare le bellezze e le tradizioni di Cerro e Cantalupo, coinvolgendo attivamente la comunità locale per rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare la memoria storica del territorio.