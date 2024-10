Il concerto del Jama Trio, per la presentazione del loro nuovo album “Mostri bellissimi“, in programma sabato sera, terrà a battesimo la nuova stagione di musica e teatro all’auditorium Paccagnini. La trasformazione dell’uomo moderno attraverso i social network è il filo conduttore di ogni canzone e di ogni testo-racconto dell’opera. Una stagione articolata su diciassette appuntamenti, che proseguiranno sino a maggio, con eventi teatrali, concerti e momenti comunitari. Dopo il concerto dei Jama ci sarà un tributo a Michael Jackson “MoonWalking of Pop“ il 31 ottobre e l’omaggio a Battisti “Tu chiamale, se vuoi, emozioni“ con Manuela Piras il 16 novembre. A chiudere novembre ci saranno il concerto dei Barabàn in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (il 23) e una serata dedicata a Gianni Rodari (il 30). In cartellone anche Walter Maffei, Margherita Antonelli, Germano Lanzoni, Debora Villa, le compagnie De Santis e il Punto, il concerto tributo ai Pink Floid, il balletto “Lago dei cigni“. A pochi giorni dal Natale è in programma un Galà di danza con la scuola Tersicore. L’auditorium Paccagnini, che ricorda quest’anno il suo primo ventennale di apertura, è gestito dalla cooperativa “Fiore che ride“, una realtà che opera per creare opportunità lavorative, di inclusione e di vita sociale alle persone con fragilità.

Giovanni Chiodini