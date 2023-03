Legnano, “nuova” piscina: caccia al socio privato per il futuro della Villa

Nuova piscina per Legnano

Legnano (Milano) - La ricerca del partner privato per la ristrutturazione e futura gestione dell’impianto natatorio "Villa" di Legnano entra nel vivo e la prima fase del percorso di istruttoria si chiuderà nella seconda metà di marzo: mentre tutto questo accade, sembra aver subito un’accelerazione anche il percorso per la definitiva messa in liquidazione di Amga sport, la società del gruppo Amga che si occupa attualmente della gestione e che versa in "cattive acque" ormai da tempo.

Amga sport è andata avanti a colpi di bilanci in rosso nel tentativo di risollevare le sorti della struttura di viale Gorizia; il punto di arrivo è stato stabilito quando, lo scorso anno, un operatore privato ha mostrato interesse per la "Villa" di viale Gorizia chiedendo di "vedere le carte".

Una "istanza preliminare per l’attivazione di un partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica", infatti, era stata inviata al Settore attività educative e sociali lo scorso mese di luglio da un operatore che l’Amministrazione non aveva reso noto - ma che pare rispondere al nome di Castiglione Piscine - e che aveva espresso un primo interessamento a comprendere la situazione. Per poter passare dalle parole ai fatti e alla stesura di un percorso burocraticamente corretto, il 22 dicembre aveva preso il via la fase istruttoria, da chiudere entro tre mesi, con l’incarico per la verifica della compatibilità legale della documentazione e poi con l’assegnazione a una società esterna, Mercurio, della parte più strettamente ingegneristica e progettuale.

Che il tempo rimasto ad Amga sport sia ormai ridotto al lumicino lo si deduce, invece, da altri elementi incontestabili: il Comune di Parabiago, infatti, voterà tra cinque giorni "l’autorizzazione ad Amga Legnano spa alla messa in liquidazione della società Amga sport" e la stessa proposta di delibera passerà in commissione a Legnano a metà marzo.