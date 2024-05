Notte bianca dei bambini. La città si riempe di gioia

Meteo permettendo torna anche quest’anno l’appuntamento con la serata di giochi e spettacoli dedicata ai più piccoli: la Mezzanotte bianca dei bambini. Appuntamento sabato 25 maggio dalle 18 alle 23.30 in piazza Mercato e piazza Maggiolini, aree della città che attendono famiglie e bambini per una "notte" gioiosa. Saranno presenti giochi antichi e gonfiabili mooderni. Poi dalle 20 fino alle 21 spettacolo di giocoleria e arti circensi e dalle 21 alle 22 la baby dance. La zona del centro cittadino e non solo sarà interdetta alla circolazione delle auto con la chiusura delle strade in prossimità dell’evento a partire dalle 16 di sabato 25 maggio; i divieti per l’area mercato compresa tra via T. de Revel e Via S. Michele, avranno effetto dalle 14 del 24 maggio alle 16 del 26 maggio.

Divieto di circolazione nell’area compressa tra: via Sant’Ambrogio ang. via De Amicis, via Sant’Antonio ang. Via San Giuseppe; via 4 Novembre ang. Via San Francesco; via U. Foscolo ang. Via Thaon de Revel; via XI Febbraio ang.

Via San Gervaso e Protaso; via Galeazzi ang via Brisa; piazza Mercato lato ang. via Thaon de Revel; piazza Maggiolini, via Pier Marini ang via Thaon de Revel.

Tutte zone con divieto di sosta e fermata con rimozione forzata. Le auto dovranno essere quindi parcheggiate fuori dell’area degli eventi.