Nonna Carolina al traguardo dei 104 anni

Carolina Mazzucchelli ha festeggiato martedì 104 anni. Cittadina castellanzese, è ospite da qualche anno alla Fondazione Centro di accoglienza per anziani onlus di Lonate Pozzolo. A portarle gli auguri e un mazzo di fiori il sindaco Mirella Cerini e il vicesindaco Cristina Borroni. "Avevamo già festeggiato i 100 anni ed è un vero piacere ritrovarci per questo nuovo e importante compleanno, ricordiamo la gentilezza della signora Carolina e la sua storia di forte attaccamento alla famiglia e ai valori sinceri della vita" hanno detto. E’ sempre un incontro arricchente e un esempio per tutti il suo discreto stile di vita che porta con sé il segreto della longevità". Oltre ai familiari, erano presenti anche la presidente della Fondazione Enrica Rossi, lo staff e il sindaco Di Lonate Pozzolo. "E’ per me un grande orgoglio averla avuta sempre vicina - racconta la figlia Maria Luisa - E’ una madre presentissima, ancora oggi". S.V.