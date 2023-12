Non paga la corsa e tenta la fuga

Prendono il taxi, si fanno portare a Legnano e non pagano quanto dovuto:

è accaduto per ben tre volte, in due occasioni con la stessa coppia di passeggeri, e a ricevere la “richiesta di aiuto“

dei taxisti è stato in ogni occasione il commissariato di Polizia di Legnano. L’episodio più recente risale alla serata di martedì 19, quando al commissariato è arrivata intorno alle 20 una richiesta di intervento da un tassista che si trovava a pochi passi dall’Istituto Bernocchi, in via Diaz: il cliente del taxista, dopo aver richiesto il trasporto dall’aeroporto di Malpensa a Legnano, è sceso dall’auto senza pagare i 65 euro della corsa e provando a nascondersi nella scuola superiore, aperta per i corsi serali. Gli agenti lo hanno rintracciato e il 34enne, italiano senza fissa dimora, è ora indagato per insolvenza fraudolenta. L’uomo è stato anche trovato in possesso di cocaina per uso personale. A fine novembre, invece, un altro tassista si è trovato a caricare per la seconda volta una coppia, lui 54enne di Legnano e lei 36enne di Busto Arsizio, che già in un’occasione non avevano pagato una corsa da 190 euro: quando si sono rifiutati di pagare anche questa corsa, da 30 euro, il taxista li ha riconosciuti. La coppia, ripresa dalla telecamera a bordo del taxi, è stata identificata

e denunciata per insolvenza. P.G.